F1 in 2017 op TV bekijken doe je zo

Hoewel hipsters tegenwoordig claimen dat ze geen TV meer kijken is het toch wel fijn om te weten wat je opties zijn als je zondagmiddag gewoon lekker voor de buis de race wil bekijken.

Zeg nou zelf, onderuit gezakt op de bank met een laptop voor je neus om verslag te doen fris drankje en wat borrelnootjes voor je neus de race aanschouwen is toch veel relaxter dan in een onhandige houding op je tablet/telefoon of computer turen? Helaas ligt de tijd dat RTL (Nederland) en SBS de races uitzonden alweer enige tijd achter ons. Hoe krijgen we Max en zijn matties toch op het scherm anno 2017?

Ziggo

Het makkelijkste om dat ook dit jaar weer voor elkaar te krijgen als Nederlander is je TV-aansluiting te laten regelen door Ziggo. Deze partij zendt ook dit jaar de F1 races weer uit op kanaal 14. Mensen die een contract hebben met een andere kabelaar moeten als ze dezelfde uitzendingen willen zien extra betalen voor betaalzender Ziggo Sport Totaal. Let wel, kies je voor deze optie zit je ook vast aan het team van Olav, Jack en Kamphues. Bepaal zelf of dat iets of het niets is.

RTL+

Alternatieven zijn er ook, maar ze zijn wel spaarzaam. Bij velen zit het Duitse RTL+ min of meer standaard in het pakket. Op deze zender worden net als de voorgaande jaren weer alle races uitgezonden. Het commentaar komt van Heiko Wasser en voormalig Duits F1-coureur Christian Danner. In de F1 was Danner overigens niet heel succesvol, maar de F3000 kampioen van 1985 kan wel bogen op een brede race-ervaring. Hij reed bijvoorbeeld ook in het IndyCar kampioenschap en de DTM.

Begrijp je Duits een beetje dan is het commentaar doorgaans best goed te pruimen. Wat wel een beetje ergerlijk wordt zijn de frequente reclames voor Krombacher en Krombacher Alkoholfrei. Ook zijn de Duitsers kennelijk nog niet afgestapt van bel-en-win acties. Maar goed het voordeel daarvan is dat je wellicht een Ford Mustang (rijtest) of Fiesta ST aan je F1-hobby overhoudt.



Channel 4

Een andere optie is om de feed van het Britse Channel 4 op te zoeken. Deze Britse commerciële zender nam het pakket van BBC over en zendt zodoende ongeveer de helft van de races uit. Het commentaar komt ook grotendeels van ex-BBC mensen en wordt geleid door David Coulthard. Nadeel is dat je een schotel nodig hebt om de zender op te vangen. In Groot-Brittanië zit de zender niet achter de decoder, dus wanneer je de Astra2-satelliet opvangt op 71 graden noord 28,2 graden oost krijg je volgens totaaltv de juiste beelden binnen.

Channel 4 zendt dit jaar de races in Bahrein, Rusland, Monaco, Azerbeidzjan, Engeland, België, Singapore, Maleisië, Mexico en Abu Dhabi uit. Dat wordt dus snel vrienden maak met iemand in de Bijlmer.

Een livestream op je TV blazen

Het zou ook een optie moeten zijn anno nu om via je smart-TV of een apparaat onder je TV een livestream naar het grote scherm in je woonkamer te sturen. Maar of de kwaliteit van de streams dat aankan is een tweede. Voor een overzicht van livestreams uit 2016 kan je hier terecht. Aanvullingen zijn welkom in de comments zodat we het lijstje eventueel kunnen updaten voor het nieuwe seizoen.