F1 neemt vervroegd afscheid van GP Maleisië

1999-2017. Jammer maar helaas.

Dat het uiteindelijk over en uit zou zijn voor de Grand Prix van Maleisië was al geen geheim meer. Het afgelopen jaar werd officieel bekendgemaakt dat de race in het Aziatische land na 2018 niet meer zou terugkeren op de kalender. Vandaag is echter bekend geworden dat we na dit jaar al afscheid moeten nemen van Sepang.

In het eerste weekend van oktober zal voor de laatste keer het F1 circus neerstrijken op Sepang International Circuit (trackguide). Na 18 jaar onafgebroken de Formule 1 te hebben mogen verwelkomen zal het doek komen te vallen.

De reden blijft ongewijzigd. De Maleisische overheid zegt dat het organiseren van de Grand Prix niet meer rendabel is en dus wordt de stekker uit het evenement getrokken. De inkomsten vielen blijkbaar zo tegen dat het land zich genoodzaakt voelt één jaar eerder aan de bel te trekken.

Het circuit werd in 1999 geopend en in datzelfde jaar werd er de eerste F1-race verreden. Destijds was het Eddie Irvine die voor Ferrari de winst binnenhaalde op de Maleisische baan. Vorig jaar won Ricciardo voor Red Bull de Grand Prix op Sepang. In 2015 was het Vettel voor Ferrari die er met de winst vandoor ging en in 2014 Hamilton voor Mercedes. Het baanrecord staat op naam van Juan Pablo Montoya (Williams), die in 2004 een tijd van 1:34.223 noteerde.