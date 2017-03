F1 testdag drie: Rosberg komt even langs om te kijken

Zojuist eindigde testdag drie in Barcelona. Hoe hard ging Ricciardo in de Red Bull? Hield de motor van Honda het vandaag wel vol? En hield rookie Lance Stroll zijn auto dit keer wel op de baan?

Gisteren vertelden we je wat er zoals gebeurde op de eerste twee dagen van de F1 test in Barcelona. Morgen is de vierde en laatste dag van de test en wordt de baan onder water gezet. Wilden de coureurs dus een superscherpe tijd op de klokken zetten dan moest dat vandaag gebeuren.

Onder toeziend oog van wereldkampioen Nico Rosberg gingen vandaag wat meer coureurs de baan op dan de vorige twee dagen. Op maandag en dinsdag koos alleen Mercedes ervoor om de taken te verdelen tussen beide coureurs. Vandaag gingen ook Renault en Toro Rosso voor deze strategie. Volgens mij was het de bedoeling dat ook bij Williams beide coureurs in actie zouden komen, terwijl deze dag in eerste instantie aangevinkt was voor Felipe Massa. Uiteindelijk kwam echter juist alleen Lance Stroll de baan op voor het Engelse team. Meer daarover later.

In het begin van de ochtend was het Jolyon Palmer die de aandacht opeiste. Hij stuiterde de baan af in de Renault R.S.17. Het duurde even, maar uiteindelijk kon Jolyon zijn testwerk hervatten en reed hij zelfs naar een verdienstelijke vierde tijd. In de ochtend zijn het Bottas en Vettel die met elkaar de snelste rondes afwisselen. Bottas is ook de eerste die deze week de barrière van 1:20.xxx doorbreekt. Het is een mooie opsteker voor de Fin die tot op heden nog niet veel indruk had gemaakt in de Mercedes.

De sessie verloopt redelijk voorspoedig. Na een trage start van de dag rijdt zelfs Alonso vrolijk in de rondte. Nou ja, écht vrolijk zal hij wellicht niet zijn gezien de tijden, maar hij rijdt in ieder geval in de rondte. De Honda blijft na twee problematische dagen dus heel! De Spanjaard beëindigt de dag als tiende na 72 rondjes.

Wellicht komt het door de vermoeidheid van de coureurs of misschien is het gewoon toeval, maar in de middag verschijnen er opeens een paar rode vlaggen op de baan. Eerst voor Carlos Sainz die in bocht vier naast de baan staat dankzij een technisch probleem. Kort nadat de baan weer groen gaat is het Lance Stroll die in bocht vijf de baan verlaat en de bandenmuur raakt. Het is de tweede keer van de dag dat Stroll de fout ingaat na een spinnetje zonder gevolgen in de ochtend.

De Williams is door het incident wederom beschadigd, dus het team zal inmiddels misschien wel wat flashbacks hebben naar hun tijd met Pastor Maldonado. Ook Felipe Massa zal er het zijne van denken. Eigenlijk zou de Brazo vandaag in actie komen maar dankzij de crash van Stroll na twaalf ronden gisteren, besloot het team de jonge Canadees vandaag meer tijd in de auto te geven.

Aan het einde van de sessie valt Seb nog even stil met zijn Ferrari in de pitstraat. Een klein smetje op een voor de rest positieve dag voor Ferrari. Het rode team is naast Mercedes het enige team dat een 1:19.xxx rijdt en bovendien legde Vettel vandaag maar liefst 139 rondjes af. Hamilton claimde al na enkele halve dagen in de auto dat hij onder de blauwe plekken zat. Vettel zal nu dus wel compleet gesloopt zijn en voor blauwe vlaggen roepen op weg naar het bed in zijn hotelkamer.

Net als VER gisteren deed eindigde Ricciardo de dag op de derde plaats, op gepaste afstand van Bottas en Vettel. Maar bekijken we die tijden wat beter, zien we dat Palmer en Hulkenberg met hun Renault’s vlak achter Danny-Ric staan. Ervan uitgaande dat het Red Bull chassis toch weer een stukje beter is dan die van Renault, zouden we dus voorzichtig de conclusie kunnen trekken dat Red Bull nog niet het achterste van de tong laat zien?

1. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1:19.705s (75 ronden)

2. Sebastian Vettel Ferrari-Ferrari 1:19.952s (139)

3. Daniel Ricciardo Red Bull-TAG 1:21.153s (70)

4. Jolyon Palmer Renault-Renault 1:21.396s (51)

5. Nico Hulkenberg Renault-Renault 1:21.791s (42)

6. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:21.824s (126)

7. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1:22.090s (95)

8. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:22.118s (56)

9. Lance Stroll Williams-Mercedes 1:22.351s (98)

10. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:22.598s (72)

11. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:23.540s (32)

12. Alfonso Celis Jr Force India-Mercedes 1:23.568s (71)

13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:23.952s (31)