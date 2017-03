F1 testdag vijf: Max’ RB13 duikt onder de 1:20 grens

Weliswaar in handen van teamgenoot Daniel Ricciardo, maar wat Daniel kan...

Dat moet Max ook kunnen, tenminste wel als hij wereldkampioen wil worden én teamgenoot blijft van de Ozzie. Vandaag werd er na een lang weekend weer getest door de Formule 1 teams in Barcelona. De voorzichtige conclusie die we aan het eind van vorige week trokken, was dat Mercedes het te kloppen team is met Ferrari kort daarachter. Red Bull leek het derde team te zijn, maar dan wel op enige afstand.

Valtteri Bottas reed na een trage start in de eerste twee dagen met een 1:19.705 de snelste tijd van de week. Naast de Fin brak alleen ons aller Sebastian Vettel de barrière van de tachtig seconden. Maar, voor de liefhebbers van gezonde competitie hebben we goed nieuws op dit vlak: vandaag voegden maar liefst twee coureurs van andere teams zich bij dit selecte gezelschap. Één van hen is ex-pensionado Felipe Massa, die en passant ook nog eens 168 rondjes aflegde met de FW40.

Interessanter voor ons Nederlanders is echter dat ook Ricciardo vandaag een 1:19 op de klok toverde. De Ozzie eindigde de dag daarmee als tweede. Helemaal vlekkeloos verliep testdag één van week twéé echter niet voor de goedlachse honeybadger. Door een spinnetje moest hij namelijk even in het stof happen naast de baan. Met 89 afgelegde rondes bleef hij ook ver achter bij de echte veelrijders in het veld, hoewel daar verder niet direct een aanwijsbare reden voor is.

Dat geldt wél voor de problemen die zowel McLaren-Honda als Renault vandaag wéér kenden. Beide teams moesten namelijk noodgedwongen een motor wisselen. Niet iets wat je ook even tijdens de race kan doen. Het is een zorgwekkende ontwikkeling voor beide fabrikanten.

Eric Boullier van McLaren geeft dan ook toe dat de relatie tussen het team en haar motorleverancier onder hoge druk staat. Echter, de McLaren bolide loopt niet over van de sponsornamen. De Fransman doet er dus misschien goed aan zich te realiseren dat de steun van Honda op dit moment tegelijkertijd misschien wel de redding van het team is.

Sprekende over onfortuinlijke situaties: ook Lewis Hamilton had vandaag niet helemaal de dag waarop hij gehoopt had. Het drama bij hem was echter wel van een andere orde dan dat bij de échte zorgenkindjes. Dankzij problemen met de vloer van de Mercedes kwam hij niet helemaal lekker in het ritme. Uiteindelijk was de tijd die hij in de ochtend reed alsnog voldoende voor P4 op de ranglijst. Teamgenoot Bottas deed in de middag aanzienlijk meer rondjes, maar ging niet voor een toptijd.

Tenslotte kon Pascal Wehrlein een persoonlijk feestje vieren. Niet dat zijn optreden vandaag extreem indrukwekkend was, maar hij mocht in ieder geval weer rijden van de doktoren. Vorige week moest hij nog uitzitten na zijn crash in de Race of Champions.

1. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:19.726s (168 ronden)

2. Daniel Ricciardo Red Bull-TAG 1:19.900s (89)

3. Sebastian Vettel Ferrari-Ferrari 1:19.906s (168)

4. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1:20.456s (49)

5. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1:20.924s (86)

6. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:1.347s (142)

7. Nico Hulkenberg Renault-Renault 1:21.589s (57)

8. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:21.676s (81)

9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:21.743s (83)

10. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1:22.537s (80)

11. Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1:23.336s (47)

12. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:23.630s (53)

13. Jolyon Palmer Renault-Renault 1:24.790s (15)