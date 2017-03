F1 testdag zeven: Daniel voert km-stand van Max’ RB13 op

Hé Daniel, niet teveel rijden met dat ding hè. Max moet er morgen ook nog mee op pad.

Voor Daniel Ricciardo was het vandaag de laatste dag in de auto voordat hij in eigen land aan het echte werk begint. De honeybadger maakte er het beste van, want hij deed uiteindelijk maar liefst 127 rondjes met de RB13. Echt snel was hij daarbij overigens niet, want liefst vijf coureurs gingen harder. Maar daarbij moeten we aantekenen dat de nadruk bij Red Bull vandaag duidelijk vooral lag op kilometers maken. Ricciardo reed zijn beste tijd op de Softs, terwijl veel anderen ook nog even op de zachtere banden de baan op gingen.

Een van die anderen heet Sebastian Vettel. Gisteren scherpte Bottas nog de snelste rondetijd van de test aan tot 1:19.310. Vandaag was het Vettel die de benchmark weer een stukje opschoof. Op de Ultrasofts ging hij naar 1:19.024. Journalisten ter plekke merkten daarbij op dat Vettel vlak voor de finish van zijn gas af ging, na super snelle tijden in sector 1 en sector 2. Spelen de Italianen spelletjes?

Het begint eentonig te worden, maar Renault had vandaag weer wat kleine problemen en McLaren-Honda grote problemen. Jolyon Palmer en Daniil Kvyat waren de mannen met Renault-motoren in de rug die noodgedwongen parkeerden op de baan. Stoffel Vandoorne viel in de McLaren-Honda zelfs meerdere malen stil en kwam uiteindelijk tot slechts 33 rondjes. Zijn snelste tijd was daarbij weliswaar goed voor de zevende plaats, maar dat is een vertekend beeld.

Stoffel reed die ronde namelijk op de Ultrasofts. Zijn tijd kan je dus het beste vergelijken met die van Vettel, Hamilton en Ocon die hetzelfde deden. Dat wil zeggen: dik twee seconden langzamer dan de top, dik één seconde langzamer dan het middenveld én hopeloos onbetrouwbaar. Hoe een bedrijf als Honda dit kan overkomen is een raadsel.

Verder valt op we de twee Williams-coureurs vandaag met zijn tweeën helemaal onder aan de lijst terugvinden. Op de voorgaande dagen waren zij juist steevast voorin het veld te vinden, behalve dan als Stroll de auto crashte. De mannen uit Grove gingen vandaag duidelijk voor de long runs. Letterlijk, want gezamenlijk legden ze maar liefst 162 rondjes af.

Morgen zit Max weer in de auto voor de laatste testdag en daarna scheurt het veld door naar Australië.

1. Sebastian Vettel Ferrari-Ferrari 1:19.024s (153) Ultrasoft

2. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1:19.352s (52) Ultrasoft

3. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:20.161s (137) Ultrasoft

4. Daniel Kvyat Toro Rosso-Renault 1:20.416s (94) Supersoft

5. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1m 20.504s (117)

6. Daniel Ricciardo Red Bull-TAG 1:20.824s (127) Soft

7. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1:21.348s (48) Ultrasoft

8. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1:21.819s (95)

9. Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1:22.347s (44)

10. Jolyon Palmer Renault-Renault 1:22.418s (53) Soft

11. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:23.330s (88) Soft

12. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:24.443s (77)

13. Lance Stroll Williams-Mercedes 1:24.863s (85) Soft