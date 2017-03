F1: zie je liever snellere auto’s of meer inhaalacties?

De eerste Grand Prix van 2017 zit er weer op en dus is het tijd om de balans op te maken.

Voor de eerste race van het jaar waren de verwachtingen behoorlijk hooggespannen. De nieuwe auto’s zien er stukken beter uit, het gaat harder, Max is nu officieel geen broekie meer en Lance Stroll lijkt zich te ontpoppen tot de nieuwe Maldonator van het veld. Verder lijken Mercedes en Ferrari behoorlijk aan elkaar gewaagd, dus Hamilton of Bottas zal niet met twee vingers in de neus kampioen worden.

Alle ingrediënten voor een heerlijk seizoen Formule 1 zijn dus aanwezig, of toch niet? Er werd tijdens de eerste race van het seizoen zo op het oog aanzienlijk minder vaak ingehaald dan vorig jaar. Dat heeft te maken met de nieuwe regels op aerodynamisch gebied, die de auto’s sneller maken (analyse) en tegelijkertijd zorgen voor meer dirty air achter de auto’s. In het spoor van de auto voor je blijven is dus een stuk lastiger geworden, net als het inhalen zelf.

Volgens FIA-eindbaas Jean Todt moeten we niet zeuren. De afname van het aantal inhaalacties is inherent aan de nieuwe aerodynamische spelregels. Fans wilden snellere en mooiere auto’s, die krijgen ze nu. Basta. Over dat inhalen gesproken: onlangs hebben we de cijfers erbij gepakt om eens te onderzoeken hoe vaak er daadwerkelijk wordt gewisseld van positie. Dat artikel vind je HIER.

Ikzelf heb van de eerste tot de laatste ronde genoten, vooral omdat de auto’s ein-de-lijk weer net zo rap door bochten lijken te gaan als 15 jaar geleden. Coureurs moeten weer werken voor hun vette salarissen (overzicht)! Dat er minder ingehaald wordt is jammer, maar in voorgaande jaren was inhalen met DRS een koud kunstje.

Wat mij betreft is de F1 dus goed bezig door de focus meer te verschuiven van inhalen naar snelheid, maar hoe denken jullie erover? En zijn jullie met me eens dat die nieuwe Force India’s eigenlijk best wel gaaf zijn in het roze?