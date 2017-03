Fatsoenlijke beenruimte voor iedereen met de Escala

Eindelijk kunnen we in Europa kennis maken met het concept.

De auto werd in augustus vorig jaar gepresenteerd, maar wij Europeanen moesten geduld hebben voordat we de Escala in het vleesch konden zien. De Europese primeur is hier en op de foto’s is goed te zien hoe enorm dit concept eigenlijk is.

De auto is gebaseerd op de Cadillac CT6 en het zwarte schip meet 5,5 meter in de lengte. Onder de kap huist een 4.2 V8. Mocht dit concept het tot een productiestadium schoppen dan ga je de Escala dankzij ons belastingklimaat nooit op de Nederlandse wegen zien. Een dikke motor in combinatie met een zwaar gewicht zijn onaantrekkelijke ingrediënten voor ons kikkerlandje.