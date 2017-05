Fernando Alonso snelste rookie tijdens Indy 500 test

Voor zover je bij The Monobrow van een "rookie" kan spreken natuurlijk.

De oefensessies voor de Indy 500 begonnen met een sessie van twee uur, waarin rookies & refreshers even konden wennen aan de enorme snelheden op de legendarische oval. En dat deed Alonso niet slecht. Hij pakte de snelste ronde, met een gemiddelde snelheid 221,759 mijlen per uur, oftewel 356,887 kilometer per uur. Dat vertaalt zich naar een rondetijd van 40.6074 seconden.

Nu denk je misschien: meh, tussen al die beginners is het voor een ervaren coureur als Fernando Alonso peanuts. Maar hij eindigt ook voor bijvoorbeeld meervoudig Indy 500-winnaar Juan Pablo Montoya. Aan het einde van de dag stond Alonso 19e overall, op 0.590 seconden van de snelste man, Marco Andretti. Als je daar nog bij optelt dat ‘Nando slechts 20 ronden kon afleggen door problemen aan het onderstel van zijn auto, dan mag je gerust stellen dat hij er goed bij zat. Alonso was zelf blij met het resultaat, waarbij dit keer geen dieren sneuvelden.

Komend weekend zijn de kwalificaties voor de Indy 500, op 28 mei wordt de race verreden, in hetzelfde weekend als de Grand Prix van Monaco. Deze slaat Fernando Alonso dus over, waarmee hij ruimte maakt voor de eenmalige terugkeer van Jenson Button in de Formule 1. Alonso maakt deze move omdat hij “The Triple Crown” van de autosport achter zijn naam wil zetten: titels in de F1, 24 uur van Le Mans en de Indy 500.

Met dank aan Benjamin voor de tip!