Ferrari 458 van kunstenaar kopt boom in Amsterdam, boom wint [updated]

Het gevecht tussen snel bewegend staal en een boom wordt eigenlijk altijd gewonnen door de boom. Het voorval wat zich vanmiddag voordeed in Amsterdam was daarop geen uitzondering.

Op de Europaboulevard in Amsterdam Zuid beleefde een Ferrari-rijder omstreeks 15:30 uur een hachelijk momentje. Zijn Ferrari 458 Italia kwam namelijk onzacht in aanraking met een boom, terwijl hij achter het stuur zat. De neus van de two-tone Fezza uit 2010 ligt nu compleet in de puinpoeier.

De boom daarentegen staat nog fier overeind. De 458 kan zich dus niet beroepen op het adagium ‘you should see the other guy!’. Dat deed die Lambo van gisteren dan toch iets beter. Of slechter natuurlijk, als je je schaart onder de boomknuffelaars onder ons.

Ook de bestuurder van de auto kwam volgens AT5 ongeschonden uit het wrak, hoewel we ons kunnen voorstellen dat zijn ego wel een deukje op heeft gelopen. Wat het ongeluk precies veroorzaakt heeft is op dit moment niet geheel duidelijk. Speculeren over zoiets is altijd tricky, want een ongeluk zit nou eenmaal altijd in een klein hoekje. Maar aan de andere kant, wanneer heeft ons dat ooit eerder tegengehouden!

Gezien de vochtige omstandigheden van de weg, het neus-tegen-boom scenario en het aanzienlijke vermogen dat de 458 loslaat op de achterwielen, kunnen we ons wel een voorstelling maken van wat er gebeurd is. Die supercars van vandaag de dag zijn dan geciviliseerder dan ooit, de wetten van de natuurkunde kan je er nog altijd niet mee uitschakelen.

Image-Credit: KaWijKo Media – Vivian Tusveld

UPDATE: Naar het schijnt zat ten tijde van het ongeluk kunstenaar artist Joseph Klibansky achter het stuur. Misschien is het dus wel performance art. Als titel stellen we voor ‘Klibansky gaat klabamsky – staal op boom’.

Dank aan iedereen voor de tips!