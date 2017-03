Ferrari 812 Superfast is Superlive

800 pk's en je weet nu meteen waar al die power vandaan komt.

De facelift van de F12berlinetta luistert naar de naam 812 Superfast en krijgt de beschikking over niet minder dan 800 pk uit een atmosferische V12. Dit zou weleens een klassiekertje in wording kunnen zijn, want de geruchten gaan dat toekomstige V12 Ferrari’s à la LaFerrari de beschikking krijgen over hybride techniek. Mogelijk is dit dus de laatste der Mohikanen én dus een interessante belegging! Nu nooit meer zeggen dat we geen panklaar consumentenadvies geven.

Nog een zooitje specs dan, om het af te maken. 0-100 km/u duurt 2,9 tellen, de top ligt boven de 340 km/u, hij heeft een leeggewicht van 1.525 kg en het maximumvermogen komt vrij bij een bizarre 8.500 rpm. Smullen baasje.