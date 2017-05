Ferrari: de atmosferische V12 blijft!

Een Ferrari-showroom zonder V12? Dat gaat niet gebeuren!

Ferrari en de V12 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van de allereerste 1.5 V12 in de 125S tot aan de 6.5 V12 in de 812 Superfast, de atmosferische twaalfpitter is altijd onderdeel geweest van het leveringsgamma van Ferrari. Velen waren bang dat diezelfde 812 Superfast wel eens de laatste auto met zo’n krachtbron kon zijn, maar volgens Sergio Marchionne is dat zeker niet het geval.

Volgens de almachtige coltrui voldoet de nieuwe V12 namelijk eenvoudig aan de huidige EU6B-emissie-eisen. Over niet al te lange tijd gaan de EU6C-eisen gelden voor nieuw te introduceren auto’s en daarvoor zal er nog wat gesleuteld moeten worden. Ferrari zou echter al een oplossing voorhanden hebben om nieuwe modellen ook aan deze regels te laten voldoen.

Vanaf 2021 komen Ultra-Low Emission Vehicle-regels (ULEV) in werking en zal de atmosferische V12 hulp moeten krijgen van elektromotoren om nog aan de eisen te kunnen voldoen. Kennelijk beschouwt Ferrari dit als een betere optie dan de V12 in navolging van de V8 ook van turbo’s te voorzien. En daar kan ik persoonlijk best een beetje blij van worden.