Ferrari doet roze in de ban

Amber Rose huilt nu vast ergens in een hoekje.

Een opmerkelijk nieuwsbericht. Ferrari doet de kleur roze in de ban. Het merk wil niet dat klanten kiezen voor de opvallende tint. “Het past niet bij een merk als Ferrari”, aldus Herbert Appleroth, CEO Ferrari Australasia (nee dat is geen typfout) in gesprek met news.com.au.

“De meest populaire kleur is rood en daarnaast bieden we een breed scala aan opties.” Via de configurator van Ferrari zijn een handjevol kleuren te selecteren. Wil je iets aparts dan kun je bij het persoonlijke programma van de Italiaanse autofabrikant aankloppen, Ferrari Tailor Made. Als we Appleroth mogen geloven weigert het automerk uit Maranello verzoeken voor een roze kleur. “Je bent vrij om te gaan om je Ferrari roze te maken nadat deze de dealer heeft verlaten.”

Het komt niet vaak voor, maar een roze Ferrari hebben we al enkele keren voorbij zien komen. Een roze Enzo in Japan bijvoorbeeld, of DEZE matroze 599 GTB uit het Midden-Oosten. De Amerikaanse rapper Amber Rose is ook gek van het kleurtje. De dame heeft diverse roze bolides in haar bezit, waaronder een roze California.