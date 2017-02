“Ferrari draait tellers van occasions terug”

Jarenlang kon het merk z'n gang gaan, maar nu gooit een boze ex-werknemer roet in de pasta. Ferrari is de sigari!

Dealers zouden namelijk met goedkeuring van de fabriek in Italië de kilometertellers van tweedehandsjes terugdraaien om zo een hogere prijs te kunnen vangen. Het terugdraaien wordt/werd gedaan met de DEIS Tester diagnostic tool. Dergelijke acties moesten door Ferrari zelf worden geautoriseerd, wat het zeer aannemelijk maakt dat men in Italië op de hoogte was van de praktijken.

Het zaakje kwam aan het rollen toen Robert “Bud” Root, een Ferrar-verkoper te Palm Beach, naar eigen zeggen onterecht werd ontslagen. Zoals wel vaker het geval is met boze ex-werknemers klapte Root uit de school over de praktijken. Hij klaagt dan ook het dealerschap aan evenals een rijke klant, die de dealer zou hebben betaald om de teller van zijn LaFerrari terug te draaien naar 0 km. Daardoor zou de hypercar een miljoen dollar meer waard zijn “geworden”. Op zich slim, want het is geen wereldnieuws als een vrij nieuwe tweedehands Ferrari met een lage tellerstand bij de dealer staat. Wel vragen we ons af hoe het dan zit met serviceintervallen en dergelijke, dat schijnt nogal nauw te luisteren bij sommige raspaardjes.

Ook zou het merk met het steigerende paard instructies geven aan technici over het terugdraaien van de teller middels een geschreven handleiding. Het dealerschap zelf ontkent intussen alle aantijgingen en ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Maar iets zegt ons dat dit weleens een heel vet staartje kan krijgen. (via: Daily Mail)

Foto: F355, de laatste wonderschone Ferrari