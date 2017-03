Ferrari eigenaar rijdt auto stuk op slechte weg, klaagt gemeente aan, wint

Het voorval gebeurde niet eens in 'Murica!

Hoewel, Engeland mag je langzamerhand misschien wel zien als een sattelietstaat van de Verenigde Staten. De titel van het bericht doet je wellicht denken dat er weer een rijkaard zijn gram heeft gehaald bij de rechter over de ruggen van T000K-ouwr-jobz-klasse, maar oordeel niet te snel.

Scott Nicholas, de Ferrari-bestuurder in kwestie, beleefde namelijk naar eigen zeggen hachelijke momenten toen hij vorig jaar mei over de mooie weggetjes van Old Blighty scheurde in zijn 458. Maar toen er een schok door de auto ging en de passagiersairbag plofte, dacht hij aanvankelijk dat hij ergens tegenaan gebotst was.

Scott stapte uit, waarna de 44-jarige ondervond dat de klap veroorzaakt was door een gat in de weg. Dit zat de Brit niet lekker:

“I could have knocked someone into the other lane of traffic and caused a crash. I was lucky nobody was heading towards me. When the airbags go off, they go off like an explosive charge. It was a good job there was nobody in the passenger seat [er had wel een kind over kunnen steken].”

De schade aan de Ferrari was uiteraard ook niet mals. Het herstellen van de airbag kost al zo’n 6.000 Pond, maar daarnaast was het voorwiel ook nog vernacheld. Tenslotte moest de auto na het herstel uiteraard opnieuw goed uitgelijnd worden. Al met al een kostenpost van zo’n 10.000 Pond.

Volgens kwaliteitspublicatie The Mirror pikte Scott dit niet en klaagde hij de desbetreffende gemeente Council aan teneinde de schade vergoed te krijgen. Inmiddels heeft de rechter hem in het gelijk gesteld. Er werd onder andere vastgesteld dat het gat in de weg voor 53 Pond gemaakt had kunnen worden. Nu is de plaatselijke overheid echter ietsje meer kwijt. Schrale troost: het geld gaat volgens Scott naar een goed doel.

“It was never about the money, it was the principle. In court, I just felt they were obnoxious. They threw everything they could to try and get out of paying out. They even tried to say a supercar shouldn’t be on the road.”

Autoblog top tip voor fraudeurs: heb je een vernachelde supercar die niemand meer wil hebben, doe dan even een rondje België.