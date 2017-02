Ferrari F12 M: de laatste der Mohikanen?

Als we de geruchten mogen geloven wel.

Enkele jaren terug maakte Ferrari de toekomstplannen duidelijk. Ook Italiaanse supercarfabrikanten krijgen te maken met uitstootregels uit Brussel en dus werd besloten om het volgende te doen: de V8-motoren werden kleiner en kregen turbo’s, de V12’s bleven atmosferisch maar dan wél met elektrische assistentie. De V8 is inmiddels bekend uit de California T, de GTC4Lusso T en de 488. De hybride V12 kennen we uit de LaFerrari.

Daar gaat verandering in komen! Als we Autocar mogen geloven wordt de F12 M, de opvolger van de F12berlinetta, de allerlaatste zuiver atmosferische V12 zonder hybride spulletjes, een beetje wat de 458 Speciale voor de V8-lijn was. Het is overigens wel slim om er rap bij te zijn als je in de markt bent voor zo’n F12 M. Naar verwachting wordt dit type maar een jaar of twee gebouwd en dus zal bij een exemplaar of 1.200 de koek op zijn.

Hoe snel de F12 M wordt weten we niet, al zal ‘ie de F12berlinetta ongetwijfeld stof laten happen. Die laatste heeft een V12 met 740 pk waarmee een topsnelheid van boven de 340 km/u mogelijk is. 0-100 duurt 3,1 seconden en 0-200 km/u is in 8,5 tellen voorbij. Hij staat met een vanafprijs van 358.851 Nederlandse euro’s bij de dealer.

Foto: impressie door Trazione Posteriore