Ferrari Museum uitgebreid met nieuwe exposities

Fans van Ferrari opgelet!

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat Ferrari dit jaar 70 jaar bestaat. Om dit te vieren komen de Italianen met speciale modellen, worden er wereldwijd speciale events georganiseerd én krijgt het museum in Maranello een uitbreiding. Er zijn twee nieuwe exposities onder de naam Under the Skin en Infinite Red.

Eerstgenoemde tentoonstelling is in samenwerking met het London Design Museum georganiseerd. Under the Skin draait om Ferrari’s innovatie. Qua voertuigen kun je een 125 S zien. Ook een aantal motorblokken en technische tekeningen zijn te bekijken.

Infinite Red brengt de meest exclusieve race- en straatauto’s samen. Diverse F1 auto’s, een 250 GT Berlinetta Tdf, een 250 GT Berlinetta SWB en een 250 GTO zijn onder andere te zien. Natuurlijk kunnen de F40, F50, Enzo en de LaFerrari niet ontbreken op deze expositie.

Under the Skin is tot en met november te bezoeken. De expositie Infinite Red is tot en met het einde van 2017 te zien. Het Ferrari Museum is iedere dag geopend voor publiek.