Ferrari niet onder de indruk van hypercar Mercedes-AMG

In Italië halen ze naar eigen zeggen de schouders op.

Mercedes-AMG werkt op de achtergrond aan een revolutionaire en innovatieve hypercar dat een stukje Formule 1 naar de openbare weg moet gaan brengen. “Lekker boeiend”, aldus Ferrari.

In gesprek met het Australische Motoring zegt Ferrari-topman Michael Leiters dat men in Italië niet bezig is met het ontwikkelen van een dergelijke hypercar. Concurrentie vanuit Maranello hoeven ze bij Merc-AMG dus niet te verwachten. Volgens Leiters werkt het concept niet. De topman verwijst naar de F50. Een straatauto, met techniek uit de Formule 1.

De opmerking van Leiters is enigszins vreemd te noemen. De F50 stamt uit 1995 en in de tussentijd zijn er een hoop dingen veranderd. Zowel bij reguliere auto’s als bij F1-bolides. De topman zegt dat ze bij Ferrari liever een supercar vanaf de grond opbouwen.

Ook kwamen toekomstige modellen kort ter sprake. De 2.9 twinturbo V6, die Ferrari speciaal voor Alfa Romeo ontwikkelde, komt in elk geval nooit naar een model van het merk uit Maranello. “We delen geen motoren om ze vervolgens in onze eigen modellen te stoppen”, aldus de topman. Leiters gelooft zelf in een concept van een nieuwe motor met alternatieve hulp, zoals bijvoorbeeld een KERS-systeem. Deze techniek brengt echter meer gewicht met zich mee. Aan Ferrari de taak om balans te vinden zodat de rijeigenschappen er niet onder komen te lijden.

Ferrari F50 via @dennisvdmeijs op Autojunk