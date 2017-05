Ferrari spreekt over komst van nieuwe hypercar

De Italiaanse autobouwer is achter de schermen druk met een opvolger van de LaFerrari.

Tussen de legendarische Ferrari Enzo en de LaFerrari zat zo’n 11 jaar. Het verschil tussen de LaFer en de opvolger hiervan zal kleiner zijn, als we Ferrari-topman Michael Leiters volgens Autocar mogen geloven.

Een gloednieuwe hypercar zal over drie a vijf jaar onthuld worden. Wat we kunnen verwachten van dit monster is nog niet geheel duidelijk. Leiters licht een tipje van de sluier op door te zeggen dat we in elk geval geen F1-blok hoeven te verwachten in het nieuwe apparaat. “We willen iets anders doen. De F50 had een F1-blok, maar de motor moest flinke wijzigingen ondergaan.”

De opvolger zal qua aandrijflijn naar verwachting een vergelijkbare constructie krijgen met de LaFerrari. Een atmosferische V12 in combinatie met hybride technologie. De hypercar krijgt volgens Leiters wel een nieuwe eis mee. “De technologie die we gaan gebruiken in de nieuwe hypercar moet ook toepasbaar zijn in onze andere modellen.”

De 812 Superfast was vermoedelijk de allerlaatste V12-Ferrari die het zonder hulp moest stellen. De verwachting is dat alle toekomstige V12-modellen van het Italiaanse merk een hybride constructie gaan krijgen. Daar slaat de uitspraak van Leiters dan ook op.

Fotocredit: @meijer via Autojunk