Ferrari zet de deur open voor Mick Schumacher

Gaat de geschiedenis zich herhalen?

Zelden was de combinatie van coureur + team + auto zo perfect op elkaar afgestemd als bij Ferrari aan het begin van deze eeuw. Schumacher vormde een gouden trio met Brawn en Todt en haalde vijf keer op rij de wereldtitel binnen. Der Michael werd niet alleen geroemd om zijn kwaliteiten achter het stuur, hij bleek ook een zeer goede teamspeler en was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de auto’s.

Van al die perfectie is bij Ferrari tegenwoordig weinig te merken. Brawn is vertrokken, Todd staat tegenwoordig aan het roer van de FIA en met Schumacher is het (vermoedelijk) nog slechter gesteld dan met Ferrari’s F1-team. Gelukkig gloort er een klein beetje hoop aan de horizon in de vorm van Mick Schumacher.

Mick -inderdaad, de zoon van- komt dit jaar namelijk uit in de F3 Euro en kan op de belangstelling van diverse grote teams rekenen. Zo heeft Mercedes al aangegeven interesse te hebben om Schumini toe te voegen aan haar drivers program en meerdere media berichten dat het hoofd van de Ferrari Drivers Academy (FDA), Massimo Rivola, aan La Gazetta dello Sport heeft laten weten dat de deur wagenwijd openstaat voor Mick als hij besluit toe te willen treden tot het FDA-programma. Ferrari krijgt dit seizoen de kans Schumacher goed in de gaten te houden, aangezien hij teamgenoot is van FDA-coureur Guan Yu Zhou bij Prema’s F3-team. Overigens vermoeden wij dat het betreffende interview in de papieren editie van de bekende roze sportkrant staat, maar kunnen wij dit bij gebrek aan een exemplaar niet verifiëren.