Fileprobleem oplosbaar door 5 procent autonome auto’s

Mooi, kan de overige 95 procent gewoon zelf blijven sturen.

Files des doods zijn een ontzettend groot probleem in Nederland. Niet alleen staan we ons met zijn allen te ergeren op de weg, het levert ook nog eens enorme economische schade en nodeloze uitstoot op. De enige oplossing voor dit probleem was in het verleden altijd meer asfalt. Maar dankzij nieuwe technologie komt daar nu nog een extra mogelijkheid bij.

In theorie weten we al lang dat autonome auto’s zouden kunnen helpen in de oplossing van het fileprobleem. Als je met zijn allen automatisch achterelkaar rijdt op dezelfde snelheid lossen de files op als sneeuw voor de zon. Als je vervolgens ook nog de snelheid extreem hoog opvoert, flitsen we gezamenlijk met honderden kilometers per uur naar het werk. Het duurt echter nog wel even voordat iedereen een autonome auto heeft en de infrastructuur geschikt is voor een dergelijk systeem. Nieuw onderzoek werpt echter een positief licht op deze kwestie.

Een stel Amerikanen stelt dat de introductie van slechts een klein percentage autonome auto’s in het wagenpark al een heilzame invloed kan hebben op het ontstaan van files. De gedachte daarachter is dat mensen heel erg geneigd zijn direct te reageren op wat er voor hen gebeurt. Een remlicht van een voorganger, een totaalmalloot die zigzaggend door het verkeer snijdt, we zijn bij dat soort dreigend gevaar vaak geneigd de rem in te trappen. Hierdoor ontstaan al snel filegolven zonder aantoonbare oorzaak als wegwerkzaamheden of een ongeluk. Dergelijke files worden ook wel spookfiles of accordeonfiles genoemd.

Maar wat nou als de voorganger een robot is? Robots zijn immers wat stoïcijnser en laten zich niet zo snel van de wijs brengen door leasevrouwen achter het stuur. Gezien onze neiging vooral op onze voorganger te letten, leidt dat tot een sneeuwbaleffect. De rustige robot die voor ons uit rijdt, zorgt ervoor dat ook wij wat constanter gaan rijden.

De onderzoekers namen de proef op de som en stelden vast dat de introductie van slechts één autonome auto in een groepje van twintig auto’s het aantal filegolven duidelijk tegengaat. Als bijkomend voordeel gebruikten alle auto’s in de groep ook minder brandstof. Een PDF-je van het volledige onderzoek vind je hier.

Ben jij bereid toe te geven dat robots beter zijn dan wij?



Bedankt Stijn voor de tip!

Image-Credit: @scdoyerphotography via autojunk