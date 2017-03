Fittipaldi EF7 is een oldskool supercar met V8

Mede mogelijk gemaakt door tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Emerson Fittipaldi, dus dat belooft wat!

Ruim 600 pk uit een NA V8 in een circuitauto die samen met een F1-legende tot stand kwam, kan het nog mooier? Da’s een subjectief vraagstuk dat jullie lekker zelf in mogen vullen. Zeker is in elk geval de carbon tub die de basis vormt van deze EF7, wat te danken is aan het bekende HWA dat het technische gedeelte op zich nam. Pininfarina tekende de koets en zo te zien hebben de Italianen zich niet ingehouden.

Ondanks het brute vermogen en een gewicht dat mogelijk onder de 1.000 kg komt te liggen, moet de Fittipaldi zich als een mak lammetje over het circuit laten vegen. Emerson zelf zal klanten helpen met de afstelling en daarna is het een kwestie van gassen met dat ding.

Men mikt op een productie van 25 stuks, prijzen zijn helaas nog niet bekend. Leuk detail: motor en transmissie worden rechtstreeks op het chassis geschroefd, net zoals dat bij onder meer de Ferrari F50 het geval was. Deze oplossing bespaart gewicht en biedt meer rijsensaties, maar de rit wordt er waarschijnlijk niet comfortabeler op. Traction control en ABS zorgen voor een toegankelijk prestatiepotentieel.

De V8 met een blokhoek van 90 graden wordt momenteel door HWA ontwikkeld. De toerenbegrenzer grijpt naar verluidt pas bij 9.000 rpm in, hij krijgt een platte krukas en dry-sump smering zorgt ervoor dat de olie ook bij heftig bochtenwerk netjes circuleert.

U wilt er een maar de bankrekening stribbelt tegen? Koop een Playstation met Gran Turismo, want daar kun je met de EF7 aan de slag. Meer daarover op apparata.nl.