Fittipaldi EF7 is een supercar voor puristen

Maar er staat geen Ferrari of Lamborghini op de neus en dus klikt diezelfde purist rustig verder.

De Fittipaldi EF7 werd getekend door Pininfarina en het technische gedeelte kwam voor rekening van het legendarische HWA. Daarbij komen nog de bemoeienis van F1-legende Emerson Fittipaldi en een atmosferische V8 met meer dan 600 pk. Dat alles weegt bovendien minder dan 1.000 kg.

Fittipaldi zal toekomstige klanten helpen met de afstelling van hun circuitbeest en men belooft een auto die, ondanks de sappige specs, uiterst vriendelijk in de omgang is. Het uiterlijk is wat druk, maar je kunt er rustig van uit gaan dat elk flapje op de koets daar met een reden zit.

Wie met een virtuele EF7 aan de slag wil kan met Gran Turismo z’n lol op. De auto is in die populaire arcade racer (kom maar met die haatcomments) present.