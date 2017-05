FNV disst autobedrijf Van Mossel via nep-advertentie

de vakbond beschouwde het waarschijnlijk als een ludieke actie, maar branche-organisatie BOVAG vindt dat ze te ver zijn gegaan.

De tw00kerjobbbz-lieden van de FNV hebben voor ophef gezorgd bij joekelig groot dealerbedrijf Van Mossel. De vakbond plaatste een nep-advertentie in een lokaal suffertje in de stijl van een vacature. Echter, zoals de FNV graag pleegt te doen, hebben ze de rollen in de advertentie omgedraaid. De vacature is geschreven alsof de werknemers op zoek zijn naar een werkgever die hun kwaliteiten wél waardeert. De boodschap: Van Mossel doet dat niet. Hieronder een foto van de advertentie die op Facebook is geplaatst.

Tsja, het is weer eens wat anders dan ‘aktie, aktie, wij willen aktie’ roepen op een plein achter een stel dranghekken. De head-honcho’s van de op-één-na grootste autodealer van Nederland was echter niet gediend van de passief-agressieve move van FNV. Directeur Eric Berkhof ontkent tegenover BN De Stem dat het bedrijf de CAO’s schendt. Tevens kan hij het niet nalaten om de actie af te doen als ‘het winnen van zieltjes door een vakbond die het erg lastig heeft’.

“Wij houden ons volledig aan de CAO. Van onze 1.400 werknemers zitten er 93 bij de FNV.”

De BOVAG valt de geplaagde dealer nu bij:

“BOVAG vindt dat de vakbond de grens van het betamelijke heeft overschreden door openlijk en zonder gegronde reden een keurig bedrijf in een kwaad daglicht te stellen bij het publiek, dat nota bene part noch deel heeft aan deze kwestie.”

Het zal je wellicht niet verbazen dat Van Mossel aangesloten is bij de BOVAG. Vind jij ook dat de FNV te ver is gegaan, of ga je morgen de bedrijven van Van Mossel bekogelen met rotte tomaten? Laat het weten, in de comments.