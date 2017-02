Force India trekt het doek af van de VJM10

Verrassing: hij heeft dikke wielen!

F1-teambazen staan niet altijd bekend als sympathieke lui, maar voor de introducties van de nieuwe auto lijkt er wel een soort gentleman’s agreement te zijn getekend. Vrijwel ieder team heeft een aparte dag uitgekozen voor de lancering van hun nieuwe bolides. De sponsors zullen daar ongetwijfeld blij mee zijn, want het betekent dat alle aandacht tenminste één dag volop naar hen uitgaat.

Op de favorieten moeten we nog even wachten. Mercedes is morgen aan de beurt en de nieuwe rode godin zal de dag daarna voor het eerst het levenslicht zien. Pas als allerlaatste wordt de auto waar wij Nederlanders met zijn allen zo naar uitkijken onthuld. Nog vier daagjes wachten en dan zien we voor het eerst de auto waarmee Max zijn eerste titel pakt. Een overzicht van alle data kan je hier nog eens checken.

Na Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari eindigde afgelopen jaar Force India op de vierde plaats in het kampioenschap. Met dynamisch duo Checo Perez en Hulkenberg achter het stuur versloegen ze knap het team van Williams, dat met dezelfde krachtbron rondrijdt. Een puike prestatie, gezien het team zojuist te kennen gaf dat het al in mei van vorig jaar stopte met de doorontwikkeling van de auto, om zich te kunnen focussen op de auto van dit jaar.

Het wordt alweer het tiende jaar dat Vijay Mallya de de scepter zwaait over zijn eigen F1-team. Vorig jaar bezocht de miljardair(?) alleen de race in Silverstone omdat hij in India wat financiële problemen heeft met de rechter. Of dat een steeds grotere schaduw over het team gaat werpen zullen we moeten afwachten. Positief is dat het team behalve op Vijay’s geld en het geld van de Mexicaanse sponsors van Perez nu ook Johnnie Walker kan verwelkomen als geldschieter. Dit merk van drankmoloch Diageo was eerder verbonden aan McLaren.

Het zal moeilijk worden om de prestatie van vorig jaar dit jaar nog eens te verbeteren voor Force India, maar Vijay is alvast voorzichtig optimistisch. Hij houdt vast aan zijn motto ‘underpromiss and overdeliver’. Over ongeveer een maand kunnen we zien of dat gaat lukken.