Ford: Een SUV met RS-label is goed mogelijk

Gaat Ford het legendarische RS-label te grabbel gooien?

Ik nam nog een flinke slok koffie bij het zien van deze uitspraken, maar het is toch echt waar. Ford Performance-chef Dave Pericak zegt dat het merk openstaat om SUV’s een RS-kuur te geven. Vooralsnog is de Focus (rijtest) het enige Ford-model dat men kan bestellen als RS.

Een SUV of crossover met het RS-label zal het antwoord van Ford zijn op concurrentie uit Duitsland. Audi, BMW en Mercedes maken al jaren snelle SUV’s en de modellen verkopen als warme broodjes. Kijkend door een zakelijke bril zou de keuze van Ford dan ook niet vreemd zijn. Of de Amerikaanse autofabrikant net zoveel succes gaat boeken zoals de Duitsers momenteel doen is een tweede.

Pericak noemt geen specifiek model. Kijkende naar het huidige gamma van Ford komt de Kuga in aanmerking voor een RS-kuur. De heetste variant is de 1.5 EcoBoost uitvoering met 182 pk. Wat dat betreft mag het allemaal wel wat heter. De Ford Performance-chef stelt dat klanten dol zijn op snelle prestaties en dat dit niet alleen in combinatie met een Fiesta of Focus hoeft te zijn.

Op de vraag of er ooit nog een snellere Fiesta komt reageert Pericak geheimzinnig. “Op dit moment is de Fiesta ST de heetste Fiesta op de markt.”, aldus de chef tegenover Car Dealer Magazine. Suggereert Pericak hier dat we in de (nabije) toekomst iets heters mogen gaan verwachten? Het RS-label zal in ieder geval niet naar de hatchback komen. Een andere topman bij Ford zei vorig jaar dat een Fiesta RS niet onderdeel is van de toekomstplannen bij de Amerikaanse autofabrikant.