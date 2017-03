Ford Focus II ST (2005 – 2011) – occasion video & aankoopadvies

Als er iets is waar Ford goed in is, dan is het scherp sturende hot hatchbacks maken. Één van de meest bereikbare is op dit moment de Focus ST van de vorige generatie. Met een heerlijke vijfcilinder!

De Ford Focus II ST (soms ook wel ST 225 genoemd) van deze generatie was er in twee varianten: een driedeurs en een vijfdeurs hatchback. Geen station dus, zoals wel bij de huidige generatie Ford Focus en de eerste Ford Focus het geval was.

Het was een auto die bij z’n introductie én bij de introductie van de facelift een ronderecord in z’n klasse noteerde op de Nürburgring. Toegegeven, toen ging nog niet ieder merk met een vlotte kar de ‘Ring op, maar toch. De Focus ST is een briljante mix van dagelijkse bruikbaarheid en sportieve prestaties. De Focus RS was uiteindelijk uiteraard sneller, maar ook tamelijk compromisloos. De ST werd echter door hetzelfde team als de RS ontwikkeld, dus men wist echt wel waar men mee bezig was.

De auto kwam in 2005 op de markt, in 2008 werd een facelift doorgevoerd maar die had geen invloed op de prestaties van de auto. Alle Ford Focus II ST’s hadden af-fabriek 225 pk en 320 Nm koppel afkomstig uit een geblazen 2.5 liter 20V vijfcilinder, gekoppeld aan handgeschakelde zesbak. Sprinten naar de honderd kan in 6,8 seconden en de topsnelheid bedraagt 241 kilometer per uur. Er was wel een pakket van Ford’s huistuner beschikbaar, waarmee je naar 260 pk en 400 Nm ging. Je 0-100 sprintjes werden daar zo’n 1,5 seconde vlotter van.

Aanbod op Marktplaats

Op Marktplaats.nl staan 25 Ford Focus II ST’s te koop. De goedkoopste auto’s moeten €7500 euro opleveren, de duurste €14.000 euro. De verdeling tussen vijf- en driedeurs is ongeveer 50/50. De meeste auto’s zijn wit, grijs of zwart, maar eigenlijk wil je een oranje, rode of blauwe natuurlijk.

Pluspunten

Briljante combinatie tussen bruikbaarheid en sportiviteit.

Vijfcilinder soundtrack.

Lekkere prestaties, zeker met Mountune pakket.

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De spanrollen distributieriem van de vijfcilinder (afkomstig van Volvo) gaan nog wel eens stuk rond de 75.000 kilometer, dus zeker niet langer dan dat mee rondrijden. Als je toch aan de slag gaat, vervang dan meteen de riem zelf en de waterpomp, dat scheelt je veel arbeidsloon.

De auto’s van voor de facelift hebben soms problemen met gescheurde cilinderwanden. De signalen dat het misgaat zijn simpel: mayonaise-achtige troep aan de binnenkant van de oliedop en een misfire bij het starten betekent: weglopen. Of minstens de prijs van een motorvervanging afdingen, dat kan ook natuurlijk. Deze problemen komen met name voor bij auto’s die getuned zijn.

Het oliefilterhuis gaat wel eens stuk, dat is te herkennen aan een fluittoon bij stationair toerental.

Check het turbodrukmetertje: een auto die niet aangepast is gaat net over de helft van de schaalverdeling en terug naar een halve bar bij gas los. Andere waarden? Dan is de auto waarschijnlijk gechipt. Als hij niet verder gaat dan een kwart, dan is de spoel van de turboklep waarschijnlijk defect. Het onderdeel kost iets meer dan 100 euro en je kan het zelf vervangen als je een beetje handig bent.

De koppeling van pre-facelift auto’s is niet de allerstevigste en hij kan wat slippen als het volledige koppel erop wordt losgelaten. Je zou ervoor kunnen kiezen om de koppeling van een Focus RS te monteren, die zijn op wat meer kracht berekend. Nadeel is wel dat je ook het dual-mass vliegwiel en wat andere onderdelen van de Focus RS moet monteren, waardoor het best een prijzig grapje wordt.

Er is een recall geweest van Ford omdat de aandrijfassen gingen tikken. Mochten de aandrijfassen tikken, dan heeft ‘ie die recall dus gemist. Je kan dat redelijk goedkoop laten oplossen bij een specialist of Forddealer. Als je het negeert kun je zomaar €500 euro kwijt zijn aan een nieuwe aandrijfas.

De brandstofdruksensor gaat vaker dan gemiddeld stuk.

Onderstel

Draagarmen zijn gevoelig, luister goed of je geen bonkende geluiden hoort bij drempels.

De wishbones voor zitten bevestigd met vloeistof-gevulde bussen. Deze gaan lekken, waardoor de banden aan de binnenkant harder gaan slijten en je meer last hebt van torque-steer. De oplossing: vervangende polyeurethaan bussen. Als je zweer bij origineel moet je de wishbones inclusief bussen kopen bij Ford.

Interieur

Sommige Focus II’s hebben last van lekkage in de kofferbak langs de scharnieren van de acherklep. Check of de bekleding droog is en of er geen water onder de kofferbakvloer staat.

De stoelen zitten heerlijk, maar de achterste bevestiging van de bestuurdersstoel breekt soms af. Check of de stoel niet wiebelt.

Overig

Het reservoir van de ruitenwisservloeistof lekt soms, maar vervanging betekent dat het spatbord van de auto moet. Dat is arbeidsintensief, dus duur.

Als je benzine tankt met een hoger octaangehalte, kun je hier veel plezier van hebben. Journalisten testten destijds Octaan 95 en 98, het verschil was bijna 20 pk.

En over tanken gesproken: dat gaat je veel overkomen. De vijfcilinder lust wel een slok.

Zoek de Focus of een andere auto op Marktplaats.nl.