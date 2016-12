Ford Focus RS8: vergeten concept

Is dit de ultieme sleeper?

Onlangs mocht onze eigen @Wouter rijden met de snelste Ford Focus aller tijden en hij zag dat het goed was. Check deze rijtest om te zien hoe de Drift Mode werkt. Die Focus RS haalt 350 pk uit een 2.3 liter turbomotor. Nice. Maar de vorige generatie was ook niet mis met die dikke vijfcilinder. Door al dat geweld zou je bijna vergeten dat er ook een Focus RS was van de eerste generatie. Om je geheugen op te frissen hebben we er een afbeelding van:

Afgaande op het uiterlijk zou je kunnen zeggen dat het ‘RS’-gehalte wel meeviel, maar de eerste was écht hardcore. Op papier leek het niet zoveel (2.0 4-cilinder turbo, FWD), maar man, man, man wat was dit een hooligan. Dankzij het Quaiffe sperdifferentieel, kneiterharde onderstel en Brembo remmen kun je zowel op het circuit als een natte B-weg je lol niet op. Tenminste, als je niet uit de VS kwam. Daar bleven ze namelijk verstoken van de Focus RS. Een Focus SVT (vergelijkbaar met onze Focus ST170) was het dikste wat ze daar hadden op het gebied van snelle Focussen.

Dat vond FRPP (Ford Racing Performance Parts) waarschijnlijk ook. Speciaal voor de SEMA (Specialty Equipment Market Association) kwam Ford Racing in 2003 met de Focus RS8. Zo op het blote oog is het een gewone Focus RS, maar niets is minder waar. Onder de kap huist een 5.0 Cammer V8. In basis was dit blok gelijk aan de 4.6 Modular V8 van de Mustang Cobra, maar dit blok was groter (in cilinderinhoud) en de gebruikte materialen waren zwaarder en sterker uitgevoerd.

De Cammer is een zogeheten crate-engine. Een blok dat je gewoon bij Ford Racing kunt bestellen en in een auto kan zetten. Om te bewijzen hoe veelzijdig en compact het blok is, besloot Ford Racing dus een Europese Ford Focus RS als basis te nemen. De motor werd in lengte geplaats en gekoppeld aan een Tremec handbak met vijf voorwaartse versnellingen. Speciaal voor deze Focus werd er een complete aandrijfas naar achteren inclusief sperdifferentieel ontworpen.

Wat de prestaties waren van de Focus RS8 is niet bekend, maar met 420 pk op de achterwielen zul je niet snel te kort komen. Om de RS8 te spotten moet je beschikken over een timmermansoog. Je kunt ze in onderstaande afbeelding zien. De uitlaten zitten nu in de bumper (in plaats van een enkele ronde pijp links) en de banden zijn 30 mm breder. That’s it.

“Ja, leuk als ze dat bouwen, maar het werkt nooit” hoor ik u denken. Nou, Ford Racing dacht daar anders over. Je kunt namelijk alle onderdelen in hun gids bestellen. De motor heb je al voor 15.000 dollar. Maar ook de transmissie, aandrijfas en differentieel kun je gewoon bestellen en op je voertuig naar keuze zetten. Speciaal voor de Focus waren er diverse subframes te krijgen zodat je die V8 kwijt kon in het vooronder. Voor nog eens 15.000 dollar had je alle benodigde onderdelen, dus in totaal ben je zo’n 30.000 dollar + een Focus (hoeft niet per se een RS te zijn) kwijt.

Uiteindelijk schijnen er een paar gekken te zijn geweest die de kit voor hun Focus SVT hebben besteld en een V8 erin hebben gelepeld. En we weten het allemaal: van een V8 wordt élke auto beter.