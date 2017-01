Ford Mustang is strakgetrokken voor 2018

Alleen die 2018 Mustang staat wel binnenkort bij de dealers.

Het blijft een wonderlijk iets, die modeljaren van de Amerikaanse autoindustrie. Begin 2017 lanceert Ford de 2018 Mustang, al hadden ze dat ook best al eind vorig jaar kunnen doen. Modeljaren lopen zomaar een jaar voor op de werkelijke jaren en de fabrikanten lijken in ieder geval niet van plan dat verwarrende systeem aan te passen.

Op deze strakgetrokken 2018 Mustang hoef je in ieder geval geen jaar meer te wachten, al had Ford hem zelf graag nog heel even onder de pet gehouden. Onderstaande video verscheen namelijk iets eerder op het net dan nodig was en dus kunnen we al zien wat Ford voor ons in petto heeft. In tegenstelling tot bij de eveneens net getoonde BMW 4 Serie-facelift, valt bij de Mustang (rijtest) meteen op wat nieuw is: de scherper getekende voorbumper en de eveneens scherpere grille met twee verticale spijlen. Aan de achterkant lijkt alles bij het oude te blijven, al ontbreekt fotomateriaal in hoge resolutie en kan ik dat nog niet met zekerheid zeggen. Groot zullen de veranderingen in ieder geval niet zijn.