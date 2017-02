Ford’s grootste SUV is voortaan nog groter

Niet te missen, deze Expedition van Ford.

In 1997 rondde Ford haar SUV-gamma naar boven af met de Expedition, die onderhuids sterk verwant is aan de welbekende F-150. In Nederland zie je de Expedition zelden en kennen we vooral diens evenknie, de Lincoln Navigator. Net als de drie eerdere generaties deelt ook de nieuwe Expedition zijn genen weer met de F-150 en dat betekent dat de auto voor een groot deel is opgetrokken uit aluminum. Of zoals we in de beschaafde wereld zeggen: aluminium.

De gewichtsreductie van zo’n 130 kilo is in dat licht bezien niet eens heel opzienbarend, al is het maar omdat de Expedition nog altijd goed is voor zo’n 2400 kilo en dan hebben we het nog over de versie met korte wielbasis… Het trekken van aanhangers is volgens Ford erg belangrijk en daarom kan de nieuwe Expedition meer trekken dan zijn voorganger. Hoeveel precies vertelt Ford niet, maar de oude mocht al een trailer van bijna 4200 kilo trekken, dus laten we het op ‘voldoende’ houden…

Onder de kap geen ronkende V8 (die verdween al in 2014), maar een nieuwe versie van de twinturbo 3.5 Ecoboost V6. Ook hiervan geeft Ford nog niet de exacte cijfers vrij, maar in de F-150 is het blok goed voor vermogens tussen de 365 en 450 pk. Qua prestaties ga je die twee cilinders in ieder geval niet missen. Lincoln toonde overigens een jaar geleden al de Navigator Concept, die al een duidelijke hint was naar de Expedition en de komende Navigator.