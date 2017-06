Formule 1: ‘meer dan 21 races in een jaar’

Dat kunnen we alleen maar toejuichen!

Er worden dit seizoen 20 races verreden. Als het aan F1 marketingchef Sean Bratches ligt gaat dat aantal straks omhoog. Tijdens een evenement op Silverstone sprak Bratches de wens uit dat hij meer dan 21 races op de kalender wil krijgen vanaf 2019.

Volgend jaar zullen er 21 races plaatsvinden. Bratches bevestigde dat Frankrijk en Duitsland weer op de kalender staan voor 2018. Maleisiƫ zien we niet meer terug. De topman zegt nog te moeten bekijken hoe meer dan 21 races te realiseren zijn. Dit is afhankelijk van de partners en wat hun wensen zijn.

Bratches zegt dat het belangrijk is om eerst te kijken welke regio’s interesse hebben. Daarna zal het F1-circus om de tafel moeten gaan met steden om de mogelijkheden te bespreken. Liberty wil onder andere meer races in de Verenigde Staten mogelijk maken. Zo is er al veel geschreven en gesproken over een mogelijke Grand Prix in Las Vegas. (via Reuters)