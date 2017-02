Franz Tost wil doorontwikkeling Mercedes-motor verbieden

Volgens French is Mercedes' motor groot en die van de rest klein en dat is volgens hem niet eerlijk.

En dus zou de FIA keihard moeten ingrijpen volgens Tost, ten bate van meer competitie op de baan. Het team van Mercedes zou daarbij een harde ban opgelegd moeten worden tegen het verder ontwikkelen van haar motor. De andere fabrikanten kunnen zodoende hun achterstand goedmaken. Als iedereen vervolgens op hetzelfde niveau zit, dan zou de ontwikkeling van alle motoren ‘bevroren’ moeten worden, om de kosten in de F1 te drukken.

Tost’s verhaal klinkt als het scenario dat zich voordeed nadat de allereerste ‘engine freeze’ van kracht werd. De FIA voerde de maatregelen destijds in met het idee kosten te besparen. Maar ze wisten ook dat je een fabrikant niet kan dwingen jarenlang met een mes naar een vuurgevecht te komen. Oogluikend werden de achterlopende fabrikanten dus alsnog toegestaan om hun -toen nog- V8-en een upgrade te geven. Het werkte tot op zekere hoogte, want de motoren waren op een gegeven moment zodanig aan elkaar gewaagd dat ze niet meer de doorslaggevende factor waren om races te winnen.

Maar, kritiek is er ook altijd geweest op deze gang van zaken. In een sport die altijd een petrischaaltje is geweest voor de ontwikkeling van nieuwe technologie, past zo’n kunstmatige restrictie eigenlijk totaal niet. Plus, als je dan toch iets gaat beperken, waarom dan niet juist de aerodynamica in plaats van de motoren? Tenslotte hebben de meeste fans een veel grotere band met zo’n brullende krachtbron dan met de zoveelste gurney flap.

Als het gaat om dit issue spreken de teams dan ook, zoals te doen gebruikelijk, voor eigen parochie. Mercedes zal niet zomaar haar huidige pk-voordeel op willen geven. De Red Bull teams daarentegen zijn sterk op het gebied van chassis en aerodynamica en willen logischerwijs dat juist die zaken doorslaggevend zijn.

Voor dit jaar is er het nodige veranderd in de regelgeving, waardoor de engine freeze grotendeels ontdooit is. Overigens moeten we daarbij aanmerken dat sommige onderdelen van de Power Unit (PU) wel nog steeds aan ontwikkelingsrestricties verbonden zijn. Zo zijn er limieten gesteld aan het gewicht van zowel de MGU-K als MGU-H unit en aan de diameter van de krukas. Desalniettemin zien vele fans de dooi als een mogelijkheid voor de teams die de afgelopen jaren achter liepen om dichterbij te komen. Ferrari doet er bijvoorbeeld alles aan om haar nieuwe motor niet te laten zuigen. Toch verwachten velen binnen de F1, waaronder Franz, dat het voordeel van Mercedes niet verdwijnt.

Tegenover Autosport zegt de Oostenrijker:

“I hope that earlier or later there will be a power unit parity because this is not the case currently. We need Red Bull, Mercedes and Ferrari fighting for the championship at least. If the power unit parity is not coming then the FIA should come up with a regulation to freeze it.”

Om toch nog een beetje technologische ontwikkeling over te houden, zou Tost het elektrische gedeelte van de PU juist wel vrij laten voor ontwikkeling. Op die manier zou de sport dan alsnog interessant blijven voor fabrikanten om hun tegenstanders de loef af te steken, op een gebied dat ook relevant is voor de straatauto’s van de toekomst.

Ondertussen heeft Toto Wolff al te kennen gegeven dat Mercedes dit jaar absoluut niet de intentie heeft om een tragere auto/motor te bouwen teneinde de andere teams wat dichterbij te laten komen. Het blijft per slot van rekening een wedstrijd:

“When there is such a regulation change, it gives opportunities and risks. We have set aggressive targets for where we think the car should be – and also for the engine. We’re pushing flat-out to achieve those targets.”

Wat vinden jullie, moet Tost niet zo mauwen en gewoon zijn eigen huiswerk beter doen, of zie je wel wat in een formule waarbij de FIA de auto’s zo dicht mogelijk bij elkaar brengt qua performance? Laat het weten, in de comments.