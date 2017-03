Furchtbar! Nieuwe mercedes CLS AMG komt niet met V8?

Slecht nieuws...

Wederom ontvalt ons liefhebbers namelijk een auto met een dikke motor. Het gaat in dit geval om de Mercedes CLS met die geweldige V8 van AMG onder de kap (rijtest). De CLS in zijn huidige vorm is namelijk bezig aan zijn laatste levensjaren, daar het model nog baseert op de vorige generatie E-Klasse. Behalve de CLS63 AMG heeft ook de huidige CLS500 overigens een V8 onder de kap. Mochten de informatie kloppen kunnen we logischerwijs aannemen dat ook deze versie verdwijnt.

Mercedes is al druk in de weer met het testen van de volgende CLS op basis van de nieuwe E. Waarschijnlijk krijgt het model een andere naam en wordt het in de toekomst CLE genoemd. Dat is beter in lijn met de iets logischere nomenclatuur die Mercedes heeft doorgevoerd in haar modellengamma.

De nieuwe E Klasse is inmiddels ook al gepresenteerd als coupé en als cabrio. Van die laatste modellen verschijnt later dit jaar een E50 AMG variant, met een V6 in plaats van een V8. De sedan en de Estate zijn verkrijgbaar in twee AMG-flava’s. Voor mensen die van roken met filter houden is er de E43 AMG, voor de liefhebbers van zware shag de E63 AMG. Raar genoeg komt dus laatste variant er (vooralsnog) niet in combinatie met de scherper gesneden koetsen. En dat geldt dus niet alleen voor de coupé en de cabrio, maar ook voor de nieuwe ‘vierdeurs coupé’.

Waarom Mercedes opteert voor deze strategie is niet duidelijk. Technisch gezien lijkt er geen grond voor te zijn. Van de vorige E-Klasse coupé en cabrio kwam er ook geen E63 variant. Bizar genoeg stond die auto stond op hetzelfde platform als de lager in het gamma gepositioneerde C63 coupé die wél leverbaar was met de dikke V8. Het zal dus ongetwijfeld een strategische keuze zijn van Mercedes, maar de ratio achter het ragfijne spel van de managers ontgaat ons eerlijk gezegd. Of zien we hier de eerste stapjes in het terugdringen van de enorme overlap in het gamma?

Autocar speculeert namelijk dat Mercedes op deze manier wellicht ruimte wil maken voor de introductie van een vierdeurs AMG-GT, die dan wel over de V8 zou beschikken. In Genève stond al een concept voor dit model, voorzien van de lelijkste velgen van de beurs. Deze plannen zouden tevens overeen komen met eerdere berichten die we uit Stuttgart gehoord hebben over een terugkeer van de ‘SEC’. Hoewel het ons sterk lijkt dat die klassieke naam nu nog terug komt gezien het eerder aangehaalde nieuwe namenschema van Das Haus.