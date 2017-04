Gaaf! De Lada 4X4 40th Anniversary

De iconische offroader blaast maar liefst 40 kaarsjes uit.

Zodra het over Lada gaat moeten we opletten, want liefhebber en Sambo-specialist @Dizono leest extra kritisch mee. Deze man rijdt trouwens al een poosje niet meer in z’n geliefde Samara. Deze klassieker werd, na een Skoda als tussenpaus, vervangen door een 406 CoupĂ©. Meer daarover vind je HIER.

We dwalen af! De Lada Niva staat tegenwoordig bekend als Lada 4×4 en het ding bestaat alweer 40 jaar. Tijd dus voor een anniversary-editie en da’s precies waar je nu naar kijkt. De 4×4 kreeg van AvtoVAZ enkele logootjes die eraan herinneren dat dit een bijzondere editie is.

Verder wordt het stuur ingepakt met leer, zijn de dorpels van rvs, krijg je zwart lichtmetaal en worden er helaas slechts 1.977 stuks van gebouwd. Mogen we de Niva trouwens met recht de Russische Range Rover noemen, of gaat dat te ver? Overigens werden in 40 jaar tijd maar liefst 2,5 miljoen Niva’s gebouwd.