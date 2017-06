Gaaf! Een dikke truck in Abarth-kleuren

De vrachtwagentak van Fiat heeft een leuk actiemodelletje in de aanbieding.

Je bent uiteraard niet beland op HenkWijngaardBlog, maar voor speciaaltjes als deze maken we graag een uitzondering. De PR-bladiebla zullen we kort voor je samenvatten. Iveco wordt namelijk de officiële leverancier van het zwaardere spul om de raceactiviteiten van Abarth te ondersteunen.

Ter gelegenheid van dat feit bouwt de truckfabrikant 124 stuks van de speciale New Stralis XP TCO2 Champion die wordt aangekleed met de originele kleuren van Abarth, oftewel wit, rood en grijs. Deze “Emotional Truck” heeft verder een interieur dat doet denken aan dat van de Abarth 124 Spider (rijtest).

Verder hebben we onze uiterste best gedaan om een rijtje specs van de Stralis XP TCO2 tevoorschijn te toveren, maar dat ligt in vrachtwagenland allemaal een stukje ingewikkelder. Het maximale vermogen bedraagt in elk geval 570 pk, bij een koppel waar je bang van wordt.