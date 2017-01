Gaat Bernie Ecclestone deze week met pensioen?

De geraniums lonken voor de 86-jarige.

Niemand minder dan de BBC meldt namelijk dat ze van een bron dicht bij Ecclestone vernomen hebben dat de kleine grote man deze week (of anders binnen een maand) zijn pensioen zal aankondigen. Niet geheel zou dat samenvallen met het afronden van de verkoop van de Formule 1 aan Liberty Media.

In september verkondigde Bernie nog aan een ieder die het wilde horen dat hij zou aanblijven als eindbaas, maar de vraag reist nu of die rol echt iets voorstelt of dat het vooral een ceremonieel dingetje is. Liberty Media schoof immers zelf Chase Carey al naar voren als topman, terwijl Ross Brawn werd aangetrokken voor de technische kant van het verhaal.

De man die ouder is dan zijn schoonmoeder zou op zijn beurt geen zin hebben om een marionet te worden van Liberty Media en liever in zijn geheel van het toneel verdwijnen. De hoogste tijd, wat mij betreft. Getuige zijn boude uitspraken nu en dan heeft Bernie zijn beste jaren achter de rug, al blijven sommige kwaliteiten tot op hoge leeftijd behouden.

Met dank aan @weijs voor de tip!