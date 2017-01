Gaat de Mercedes hypercar er zo uitzien?

Op basis van de summiere informatie die Mercedes heeft vrijgegeven, heeft deze photoshopper een paar platen in elkaar gedraaid.

In navolging van Aston Martin en Red Bull presenteerde ook Mercedes haar plannen voor een cutting edge hypercar, die bovendien wordt voorzien van de aandrijflijn uit de F1-racer. Dat betekent 1.000 pk uit een 1,6-liter turbo met een hele hoop elektronische gizmo’s.

Qua uiterlijk blijft het nog even gissen. Mercedes heeft twee afbeeldingen vrijgegeven die weinig prijsgeven en da’s jammer. Zoals gezegd heeft Peisert Design op basis van de twee tekeningen bijgaande plaatjes in elkaar gejast en het resultaat is best indrukwekkend!

Het silhouet van de Project One doet denken aan dat van Le Mans-racers die een jaar of 20 geleden de circuits onveilig maakten. Haal daar de spoiler vanaf, leg er een dikke hybride aandrijflijn in en je krijgt dit ding. Wat zeggen jullie ervan?