Gaat deze Land Cruiser sneller of langzamer dan 350 km/u?

Je mag drie keer raden...

Eigenlijk was de auto louter bedoeld als showcar. In 2016 stond deze Land Cruiser te shinen op de SEMA in Las Vegas en moesten we maar geloven dat de auto écht zo’n 2000 pk moest hebben. De V8 onder de kap is in de basis namelijk gewoon de V8 die je in de huidige Land Cruiser kunt krijgen, maar dan met twee joekels van turbo’s erop. Verder paste Toyota Motorsports Technical Centre het in- en uitlaattraject aan en werden een versnellingsbak en ondersteldelen uit de racerij gemonteerd.

Het resultaat werd Land Speed Cruiser genoemd en zo’n naam vraagt natuurlijk om harde bewijzen. Welnu, die zijn er, want Toyota heeft de Land Speed Cruiser eens flink op zijn donder gegeven. Achter het -deels houten!- stuur NASCAR-coureur Carl Edwards en uiteindelijk verschijnt op de grote digitale teller een waarde van 230,2. Mijlen welteverstaan, omgerekend ruim 370 kilometer per uur! Daarmee is dit de snelste terreinwagen ooit, al werd voor deze poging het onverhard verruild voor een snaarstrakke landingsbaan van een vliegveld in de Mojave-woestijn. De video van de recordpoging check je HIER.