Gaat Europa ein-de-lijk optreden tegen sjoemeldiesels?

Het lijkt erop, al ligt nog één der lidstaten dwars. Drie keer raden welk land dat is...

Na jaren achter de feiten te hebben aangelopen lijkt de Europese Commissie dan eindelijk een vuist te maken tegen fabrikanten die het minder nauw nemen met de geldende uitstootregels. Binnenkort wordt het voor de Commissie namelijk mogelijk om boetes op te leggen zodra een auto niet aan de regels voldoet. Het boetebedrag kan oplopen tot 30.000 euro per auto.

Een en ander is helaas nog niet officieel. Het wetsvoorstel is ingediend door EU-voorzitter Malta, naar verwachting zullen de diverse ministers uit de lidstaten instemmen met het plan. Wel houdt men er rekening mee dat Duitsland dwars gaat liggen en zoals bekend hebben onze oosterbuurtjes een meer dan stevige vinger in de Brusselse pap. Het is dus nog heel effe spannend.

Overigens had de speciale commissie die onderzoek deed naar Volkswagen Dieselgate liever gezien dat er een onafhankelijke Europese instantie in het leven zou worden geroepen die de boel in de gaten zou houden, zo zegt Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66).