GAC Trumpchi krijgt andere badge omdat Trump

En daar kunnen we ons heel goed iets bij voorstellen. Hebben jullie suggesties voor een betere merknaam?

Kent u ze nog? De Chinezen van GAC kwamen ooit met het luxemerk “Trumpchi”, een merk dat inmiddels meerdere modellen voert. Van zakensedan tot SUV tot auto’s met een vissenkom: alles is te krijgen bij de mannen van GAC Trumpchi. En het gaat allemaal best lekker, dus in 2019 willen de Chinezen zich ook op de Amerikaanse markt gaan profileren met hun betaalbare luxe-auto’s. De naam waaronder is echter nog even “under construction”, vanwege een imago-issue.

Recent is er namelijk een oranje man met nylonhaar luisterend naar de naam Donald Trump verkozen tot president van de Verenigde Staten. Die meneer is gekozen door het volk, maar zeker niet door het héle volk. Sterker nog: door een minderheid van het volk, maar kiesmannen enzo, erg ingewikkeld. We zullen het simpel houden: GAC Trumpchi beseft zich dat het niet handig is om meer dan de helft van de markt op voorhand voor het hoofd te stoten door de naam van hun aartsvijand op de auto’s te plakken.

De Chinezen bedachten de naam ooit als variatie op het woord “Chanqui”, dat “legendarisch” betekent. De samentrekking van het werkwoord “to trump” (aftroeven) en chi (voor China) leidde tot Trumpchi. Men had er destijds nooit rekening mee gehouden dat Donald Trump president zou worden. Maar toen journalisten op de autoshow van Shanghai foto’s begonnen te maken voor grappige posts op Facebook, begon men in China de naam toch te heroverwegen.

En dus moet er nagedacht worden over een betere naam. Power to the people: wat voor merk moeten de Chinezen volgens jullie op hun auto’s gaan plakken?