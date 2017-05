Gallery: begluur Alonso’s IndyCar vanuit alle hoeken

McLaren heeft zojuist het doek afgetrokken van de bolide waarmee Alonso de Indy 500 gaat rijden.

Het mag geen verrassing heten dat de auto gespoten is in onze nationale kleur. In tegenstelling tot wat velen denken was dit oranje nĂ­et de originele kleur van McLaren toen Bruce McLaren zijn eerste races in de F1 reed met zijn eigen team. Pas in 1968, twee jaar na het F1-debuut van het McLaren-team, werden de auto’s (papaya-)oranje geverfd. In 1974 verdween de kleur alweer volledig van de auto’s, want dat jaar ging McLaren in zee met Marlboro en werden de auto’s voor het eerst wit en rood.

Enfin, dit jaar keerde oranje terug op de F1-bolides van de Britten en zodoende is het logisch dat ook de IndyCar van FA in deze kleur gespoten is. Verder zien we op de IndyCar een mix van de F1-sponsors van McLaren en enkele sponsors van het team van Andetti Motorsport. Op de flank staat de naam van ‘Nando in een lettertype dat ons terugbrengt naar de vroege jaren ’80. Check de auto met je eigen ogen in de Gallery.

Meer lezen over Alonso’s IndyCar doe je overigens HIER. Alonso’s eerste meters op de oval bekijken kan DAAR.