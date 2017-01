Gallery: de dikste custom Rollers van 2016

Het merk, waarbij de aanpasmogelijkheden soms oneindig lijken, blikt terug op eigen bijzondere creaties.

De ‘klant is koning’-term komt misschien nog wel het beste tot recht bij Rolls-Royce als het gaat om de relatie tussen klant en autofabrikant. Vorig jaar leverde de Britse autofabrikant 4.011 auto’s af. Meer dan 90 procent van de klanten kiest voor een persoonlijke touch aan zijn of haar Rolls-Royce. De één wat uitbundiger dan de ander.

De aangepast modellen hebben elk een eigen verhaal. Zo was er de Phantom Zenith Collection in 2016. 25 werden ervan gebouwd. Hoogtepunt was het feit dat je direct kon picknicken als je de kofferklep opende. I kid you not.

Daarnaast maakte Rolls-Royce de “Peace and Glory” Phantom. Voor een klant uit het Verre Oosten werd een zevende generatie Phantom EWB aangepakt. Bruin leder in combinatie met veel hout en de huid van een tijger werd nagebootst in het interieur. Geen zorgen: er is geen echte tijger geslacht voor deze custom Phantom.

De ‘Blue Magpie’ Phantom Drophead Coupé is weer iets totaal anders. De auto behoort toe aan een Taiwanese klant. Een blauwe Phantom cabrio met eksters in de stoelen gegraveerd. Fantastisch.

Dan de Pebble Beach Dawn. Voor een Amerikaanse verzamelaar die zijn Roller geleverd kreeg op het meest exclusieve autofeestje van Noord-Amerika. Michael Fux, de eigenaar, liet de auto spuiten in een kleur die hij in samenwerking met het automerk had verzonnen. De kleur kreeg de gepaste naam Fux Blue. Naast de wagen van Fux werd er nog een Dawn gepresenteerd op Pebble Beach. Voor een vrouwelijke eigenaar, die de auto liet uitvoeren in Arctic White met een uniek klokje in het interieur dat mevrouw deed denken aan haar favoriete horloge.

De ‘Dusk until Dawn’ Wraith en Dawn zijn creaties van Rolls-Royce zelf. De twee auto’s werden samengesteld door het bespoke team van de autofabrikant ter gelegenheid van de opening van de Rolls-Royce Summer Studio in Porto Cervo. De in Emerald Green gespoten Dawn wist vast en zeker de aandacht op zich te vestigen.

De laatste aangepakte Rolls-Royce is een Ghost. De order werd geplaatst door een dealer in het Midden-Oosten. Gespoten in een two-tone kleur: wit en monochrome. In het interieur werd veelvuldig gebruik gemaakt van houten materialen.