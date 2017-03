Gallery: de lekkerste tweewielers uit Genève

Terwijl we ons vergaapten aan alle mooie vierwielers die in Zwitserland stonden, vond collega @dizono de tijd om ook nog even naar de tweewielers te kijken.

Jaja, je bevindt je hier nog steeds op autoblog, maar soms maken we even wat tijd en ruimte voor motorblog. Ach, zolang er maar een dikke motor inzit, vinden we eigenlijk alles wel tof op de redactie. Vooral collega @dizono heeft een ernstig geval van het motor-virus opgedaan. Op zijn Yamaha, voorzien van ettelijke stijlvolle stickers, trotseert hij met enige regelmaat ’s lands trajectcontroles. Het is zelfs zo erg dat hij ook zo’n felgekleurd pak heeft en dergelijke.

Op de beurs in Genève was hij dan ook opeens even verdwenen. Later kwam hij terug met het verhaal dat hij met een beursbabe in gesprek was verzeild over de mogelijke toetreding van Zwitserland tot de EU. Maar wij wisten al dat dat een leugen was. Toen we deze plaatjes zagen bleek wat hij echt uitgespookt heeft. Maar we wilden de beelden je desalniettemin niet onthouden. Bij deze dus @dizono’s tweewieler selectie van de beurs, speciaal voor de liefhebbers.