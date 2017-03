Gallery: is de Range Rover Velar minder mooi in het echt?

De introductie vorige week leidde tot vrijwel uitsluitend positieve commentaren, maar maakt de Velar live ook indruk?

Vorige week ontsproot opeens de nieuwste telg aan de Range Rover familieboom. Tussen de Evoque en de Range Rover Sport was er kennelijk nog wat ruimte voor een extra SUV. Als we op voorhand hadden moeten inschatten of een dergelijk model iets zou kunnen toevoegen aan de *kuch* range *kuch*, hadden we waarschijnlijk nee gezegd.

Maar toen kwamen de foto’s. Wat een apparaat! In het begin was ik nog niet zo heel erg weggeblazen door de auto, maar hoe meer ik naar keek, hoe enthousiaster ik werd. Doch nu zie ik deze live plaatjes en slaat de twijfel weer toe. Misschien ligt het aan de uitgeklapte deurhendels. Hoe dan ook, in deze donkergrijze kleurstelling, onder artificieel licht, trekt de Velar een beetje grauw weg als je het mij vraagt.

Range Rover had beter voor een ander kleurtje kunnen kiezen. Rood bijvoorbeeld, of Firenze Red zoals het merk dat zelf noemt. Enfin, het interieur ziet er in ieder geval wel top uit.