Gallery: de vernieuwde Mercedes-AMG S63 en S65

Uiteraard werden ook de rappe versies van de S-klasse op punt gezet.

Zoals we in het vorige artikel meldden krijgt de S63 AMG hetzelfde aantal pk’s uit de bekende biturbo 4.0 V8 als de E63S AMG, te weten 612 stuks. 0-100 duurt 3,5 tellen de 9-traps automaat vervangt de vorige versie die het met zeven verzetten moest stellen.

De S65 met V12 is vooral in esthetisch opzicht lichtjes aangepakt. De krachtbron, een biturbo 6.0 V12, bleef gelijk, evenals het vermogen van 630 pk bij een koppel van 1.000 Nm. Deze versie behoudt wel de 7-traps automaat en sprint naar 100 km/u in 4,3 seconden.. De S63 weegt trouwens 1995 kg, de S65 doet er met 2.175 kg een schepje bovenop.

Beide versies krijgen de nieuwe Multibeam LED-koplampen en iets gewijzigde sierstukken voor de uitlaten. Verder wordt de S63 uitgerust met AMG Cylinder Management, waarmee diverse cylinders kunnen worden uitgeschakeld voor een lager verbruik. 4Matic+ is standaard op de S63. Dit systeem kan het koppel verdelen tussen voor- en achteras, al naar gelang de situatie.

Verder kun je uit je stekker met AMG Dynamic Select driving modes. Te kiezen valt uit Comfort, Sport, Sport+ en Individual. In die laatste stand kun je zelf selecteren hoe motor, transmissie, vering, stuurinrichting, ESP en AWD op je input reageren.

Bij de S63 (rijtest) ligt de nadruk meer op sportiviteit dan bij de S65, maar dat mag geen nieuws heten. Zo krijgt de S63 de Race Start-functie. De bestuurder hoeft nu alleen nog rem- en gaspedaal tegelijkertijd in te trappen. Vervolgens kiest de elektronica het perfecte toerental en zodra je het rempedaal loslaat, vertrekt de S63 op de snelst mogelijke wijze richting de horizon.

Nog een laatste interessante feature op de S63. Deze versie krijgt namelijk de AMG Track Pace-app, waarmee je rondetijden in de gaten kan houden via de flinke schermen op het dashboard. Het systeem stelt je op deze manier in staat om die laatste tienden van je rondetijd af te knabbelen, voor zover eigenaren van een S63 zich daar druk om maken.