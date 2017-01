Gallery: de vriendin van Jenson Button

Misschien een beetje vergezocht, maar het doel heiligt de middelen.

Een poosje geleden presenteerden we een lijstje met de vrouwen en vriendinnen van het toenmalige F1-veld. Rustig terugkijken? Klik HIER. Stuk voor stuk knappe dames en toch was er eentje die duidelijk wat meer aandacht opeiste dan de rest: Brittny Ward, de vriendin van Jenson Button. De inmiddels ex-coureur heeft in elk geval genoeg te doen terwijl hij van z’n pensioen geniet!

Ward stond ooit met een stel nietjes door de navel in de Playboy en verdient haar brood als fitnessmodel. We kunnen nog een poos doorgaan over hobby’s, gezinssamenstellingen, sterrenbeeld en lievelingskleur. Boeit natuurlijk niemand, dus geniet van de plaatjes.

Foto’s via Instagram