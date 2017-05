Gallery: deze dame werd verbannen van de GP in Monaco

Ennn je bent wakker!

Jessiqa Pace is de naam (Autoblog supertip: Google eens een rondje) en in 2009 was deze schoonheid niet zo populair onder F1-coureurs. Wat wilde namelijk het geval? Martini hing dat jaar een flink billboard op ter hoogte van de eerste Portier-bocht, die direct volgt op de voormalige Loews-hairpin.

De zwoele oogopslag van Pace zorgde echter voor nogal wat afleiding bij de heren coureurs en da’s niet handig als je zo hard mogelijk probeert te gaan met een Formule 1-auto. Gevolg: het billboard werd weer verwijderd en jarenlang in een donker hoekje opgeborgen.

We hebben echter goed nieuws voor wie gecharmeerd is van Jessiqa, want het billboard is terug! Martini heeft er dit jaar echter voor gekozen om ‘m buiten het circuit op te hangen en dus leidt Pace nu fans af die via het heli-platform het circuit betreden. Eind goed, al goed!

Check het bewuste billboard hieronder, toen nog langs het circuit.