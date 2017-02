Gallery: deze Lexus RC-F GT3 is een zwarte magiër

Hij slaagt er namelijk in om een Lexus super kawaii te maken, iets dat niet meer gelukt is sinds de LFA.

Oké wellicht overdrijven we daarbij een beetje. De Lexus LC is bijvoorbeeld best een interessante, chique coupé en het feit dat Lexus in haar F-modellen nog steeds gebruik maakt van een atmosferische motor verdient applaus. Jammer alleen dat het blok niet per se de indruk maakt ook daadwerkelijk de 477 pk te leveren die beloofd wordt op papier (rijtest).

Enfin, voor het geval je een van die mensen bent die Lexi beschouwen als doses novocaïne op wielen (rijtest), schudden we je even flink door elkaar met deze RC-F GT3. Met deze heftige bak neemt Lexus het op het circuit tegen andere GT3 racers zoals de Aston Martin V8 Vantage, BMW 6-serie en Ferrari 488 op.

Dit jaar komt de RC-F GT3 ook naar Europa en daarom staat dit sinistere zwarte gevaarte in Genève. Lexus is onder andere van plan aan de start te verschijnen van het VLN Endurance kampioenschap op de Nürburgring met de auto. Helaas zullen de verschillende teams die de auto daadwerkelijk gaan inzetten in races de snelle Japanner hun respectievelijke liveries aanmeten, waardoor iets van de zwarte magie verloren gaat.