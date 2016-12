Gallery: de brute Dartz Prombron Black Alligator

See you later right now alligator...

Enkele dagen geleden lieten we je al kennis maken met het prijzige stuurtje van de nieuwste creatie van Dartz, maar nu hebben we ook een zwikje foto’s van de rest van de auto.

De zwarte alligator past prima in het Dartz gamma naast auto’s als de Black Russian, Black Dragon, Black Snake, de Dictator en de Nagel. De basis voor het zwarte reptiel wordt gevormd door een Mercedes GLS, echter valt daar weinig meer van te zien. Voor de krachtbron geldt min of meer hetzelfde. Oorspronkelijk komt die van Das Haus, maar Dartz neemt een mee naar een Letse anabolenschuur en pompt ‘m daar op tot minimaal 760 en maximaal -jawel- 1.600 pk. Tussenstapjes van 850 en 1.100 pk zijn overigens ook mogelijk.

Als Prombron bestuurder kan je kiezen voor een ongepansterde koets van carbon en kevlar. Maar kijk een keer naar de auto, dat is niet verstandig. Zelfs als je voor het rijden in de auto geen vijanden had wil nu minimaal 83 procent van de GroenLinks-aanhang je een kopje kleiner maken. Beter kies je dus maar voor de met kevlar versterkte titanium-pantsering die Dartz ook aanbiedt.

In het interieur vind je overal de schubbige huid van krokodil terug. Er drijven momenteel wat minder ‘boomstronken’ in de Mississippi River, want de Letse asobak-fabrikant haalt de benodigde exemplaren van de stokoude diersoort uit Mississippi. In tegenstelling tot Greenpeace zullen ‘Good Old Boys’ Bubba en Chuck daar waarschijnlijk niet rouwig om zijn. Hun ledematen zijn dankzij Dartz weer een stukje veiliger. Eigenlijk best een sympathiek bedrijf dus, dat Dartz.