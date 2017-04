Gallery: dit zijn de DTM-auto’s van 2017

Inclusief Force India-roze Mercedessen...

Vroeger was alles beter. Toen F1-auto’s nog herrie maakte en de DTM een raceklasse van betekenis was. In het begin/midden van de jaren ’90 maakte legendarische auto’s als de Mercedes C-Klasse, Opel Calibra en Alfa Romeo 155 in heftig bespoilerde DTM-trim en in fraaie liverys het autoliefhebbers niet moeilijk om de raceklasse te omarmen. Tegenwoordig is de DTM een onderonsje van de Duitse autoindustrie, waarbij de toerwagens zijn ingeruild voor silhouetteracers. Tot zover waarschijnlijk niets nieuws voor de autosportfan.

Wat evenmin nieuw zijn, zijn de BMW’s en de Mercedessen waarmee dit jaar gereden wordt. Natuurlijk zijn er wel kleine aanpassingen, zoals de blauwe kruisjes in de koplampen van de M4, maar in de basis zijn het nog steeds de AMG C 63 Coupe en de M4 Coupe die de degens gaan kruisen.

Bij Audi pakte men vorig jaar de handschoen op met de RS5 Coupe, maar daarvan kregen we in Geneve een nieuwe generatie voorgeschoteld. Aangezien de RS5 ook in de showrooms de degens kruist met de M4 en C63, kan een strijd op de omlopen niet ontbreken.

Alle drie de fabrikanten zetten elk zes auto’s in, waardoor er in totaal een ietwat magere 18 auto’s aan de start staan. Om het veld wat kleur te geven, zijn bijna alle auto’s in een andere kleur gespoten. Alleen bij Mercedes zien we twee auto’s in vrijwel identieke BWT-roze uitdossing, terwijl ook de Petronas-Benzen behoorlijk op elkaar lijken. Zo nieuw als hun wagens zijn, zo bekend zijn de kleuren waarin Audi aan de start verschijnt. Ook bij BMW zien we veel bekende kleurstellingen, al betekent dat ook dat ze wat mij betreft weer de prijs voor de gaafste liverys in de wacht slepen. Met name de Red Bull-uitdossing van regerend kampioen Marco Wittmann en de klassieke Shell-kleuren van Augusto Farfus liggen goed op het netvlies.

Vorig jaar was het dus BMW-coureur Wittmann die aan het langste eind trok, maar de strijd om de eindoverwinning met Audi-coureur Mortara was tot de allerlaatste race spannend. Voor Mercedes-AMG is er werk aan de winkel, hun beste coureur was Wickens op de vierde plek, met een geruime afstand tot Wittmann en Mortara.

Op 6 mei wordt de eerste race verreden op de Hockenheimring, evenals de finale op 14 oktober. Het weekend van 19 en 20 augustus doen de dikke DTM-racers weer het circuit van Zandvoort aan. En komen er dan weer leuke dames mee? Ongetwijfeld!