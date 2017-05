Met dat grauwe weer willen we toch het zonnetje laten schijnen op je scherm.

Maak kennis met Madalena Antas, een Portugese die in het verleden deelnam aan rally’s als Dakar. Verder is helaas zeer weinig info te vinden over deze schone scheurneus, al weten we wel dat haar moeder ook aan rallyracing deed. Ook konden we achterhalen dat Antas in een Nissan reed, maar wat doet het ertoe? We hebben foto’s!

